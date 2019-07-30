В Австрии начал работу первый лагерь пластунов

Организованный Пластовой группой Австрии лагерь проводится впервые, хотя и стал продолжением почти 100-летней традиции деятельности пластунов на территории этой страны.

"Этот лагерь является продолжением почти 100-летней традиции существования и деятельности пластунов на территории Австрии. Таким образом мы продолжаем преемственность традиции, ведь еще с начала 1930 года были первые упоминания об учреждении пластового куреня на территории Австрии. Участие в лагере принимают пластуны из диаспоры и из Украины, и мы надеемся, что он будет иметь значительный эмоциональный и мировоззренческий эффект, поможет обогатить их культурный опыт и развить социальные навыки", - отметила в приветственном слове председатель Пластовой группы в Австрии Оксана Водотыка.

Федеральный центр Bundeszentrum Wassergspreng (BZW), на территории которого и организован лагерь, принадлежит австрийским скаутам и имеет, соответственно, всю необходимую инфраструктуру для пластунских сборов. Расположен он в живописной местности природного парка Фьоренберге (Föhrenberge) в восточной части Венского леса близ городка Хинтербрюль в Нижней Австрии.

В лагере, который проходит с 27 июля по 3 августа, согласились принять участие 70 пластунов: 28 новичков и 26 юношей, а также 16 воспитанников, которые приехали из Австрии, Италии, Кении, Германии, Польши, США, Чехии, Швеции и Украины. Половина из них - пластуны из диаспоры, половина - пластуны из Украины (Львов, Мариуполь, Самбор, Тернополь, Ужгород).

Для новичков предусмотрено проживание в доме в комнатах, для юношей – в собственных палатках на территории лагеря.

Погодные условия помешали проведению торжественного пластового открытия на природе, так что организаторам пришлось провести церемонию непосредственно в помещении центра. После торжественного построения в пластовых униформе, исполнения пластового гимна, молитвы “Отче наш", благословил детей и юношество на добрый час и пожелал хорошего отдыха в лагере и священник греко-католической церкви Святой Варвары в Вене о. Олег Ковтун.

Тематика лагеря, который носит название "Путешествие в страну Завтра", посвящена устойчивому развитию и сохранению культурных и природных достояний. В программе - традиционные пластовые игры, мастер-классы, песни и забавы у костра, пешеходные путешествия с большим выбором маршрутов, а также укрепления командного духа во время соревнований в канатном парке рядом с лагерем.

Кроме того, запланированы познавательные экскурсии на территории природного парка Фьоренберге, до замка Лихтенштейн и подземных гротов Хинтербрюлю. Гости из Украины также будут иметь два дня позатаборової программы.

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