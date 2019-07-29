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В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством. ФОТО

29.07.2019 / 09:16
Правоохранители рассказали детали о проведении полицейскими обысков в городе Белая Церковь.Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области.

"Полицейские установили, что на территории города действовали три преступные группировки, которые занимались давлением на бизнес, путем вымогательства и избиения людей. На местах проведения обысков работают следователи Киевской области, сотрудники криминальной полиции и в случае силового сопротивления - спецназ", - рассказали в полиции.

Открыты уголовные производства по ст. 189 (вымогательство) и ст. 255 (создание преступной организации) Уголовного кодекса Украины, согласно которым и проводятся мероприятия по задержанию, обезвреживанию и ликвидации этих преступных группировок.

"Обращаемся к жителям города Белая Церковь и Белоцерковского района. Если вы стали жертвой такого преступления, немедленно обращайтесь с заявлениями в полицию", - призвали в полиции.

После проведения обысков, соответствующего анализа и задержания подозреваемых в порядке ст.208 УПК Украины руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов в понедельник, 29 июля, расскажет на брифинге детали спецоперации. 

В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 01

В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 02

В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 04
В Белой Церкви действовали три преступные группировки, занимавшиеся вымогательством, - полиция рассказала детали спецоперации 05

 Источник 

задержание, преступная группировка, Белая Церковь
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