В Киеве произошла стрельба, есть раненая

Так, в полицию от врача поступило сообщение о госпитализации с улицы Мартовской 18-летней девушки с огнестрельным ранением ноги. По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа и экипажи патрульных.

"На улице между мужчиной и компанией возникла словесная перепалка, а затем началась драка. В результате мужчина достал пистолет, предварительно - травматический, выстрелил и скрылся. В результате происшествия пострадала 18-летняя девушка, которую госпитализировали в медицинское учреждение с огнестрельным ранением ноги", - сообщили правоохранители.

Указано, что впоследствии у дома на проспекте Павла Тычины патрульные полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний уроженец Днепропетровской области, ранее судимый за вымогательство. При осмотре места происшествия правоохранители изъяли гильзу, а у задержанного - оружие, предметы направили на проведение экспертизы.

"Злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Начато уголовное производство по части четвертой статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса", - сообщает пресс-служба полиции.

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