Войти | Зарегистрироваться
10:18

пятница,
02 августа
Онлайн
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Жизнь
Время витаминов: названы лучше сезонные овощи и фрукты
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
Жизнь
Погода и здоровье: кто подвержен метеозависимости
.PDF
Контакты | Пресс-релизы
Новости Темы Архив
Фото Фото

Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали

02.08.2019 / 09:19
В центре Днепра автомобиль Hyundai Getz врезался в маршрутку Mercedes Sprinter с пассажирами.

Как сообщает "Информатор", авария произошла в четверг утром, 1 августа, на пересечении проспекта Яворницкого и улицы Вернадского. 

Согласно предварительным данным, водитель Hyundai пытался уйти от преследования полицией, так как находился в состоянии алкогольного опьянения.

Не справившись с управлением на перекрестке, он протаранил маршрутку № 157, которая ехала по направлению к центру города. Отмечается, что тормозной путь легковушки составил около 40 метров.

В маршрутке в момент ДТП находились около 20 пассажиров. Из них 11 человек обратились за медицинской помощью. Травмы пассажиров в основном легкие – ссадины и ушибы рук и ног, ушибы грудной клетки и головы.

Также пострадали водитель и пассажир легкового автомобиля. Об их состоянии пока известно мало — по предварительной информации, травмы водителя характеризуются как тяжелые.

Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 01

Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 02
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 03
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 04
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 05
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 06
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 07
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 08
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 09
Пьяный водитель Hyundai, уходя от погони в Днепре, протаранил маршрутку: более 10 человек пострадали 10

Источник 

 

маршрутка, Днепропетровск, ДТП
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Лента новостей
2 августа
1 августа
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2016, Все права защищены и охраняются законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.