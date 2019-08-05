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Стрельба в торговом центре в Техасе: погибли 20 человек, еще 20 получили ранения. ФОТО

05.08.2019 / 09:08
В результате стрельбы в в Техасе торговом центре в городе Эль-Пасо погибли 20 человек, еще более 20 получили ранения.

Об сообщил губернатор штата Грег Эббот, пишет РБК-Украина, ссылаясь на CNN.

Отмечается, что трое погибших оказались мексиканцами, еще шесть граждан Мексики пострадали в результате стрельбы.

По словам мэра города Дональда Марго, трое подозреваемых задержаны, на месте работали сотрудники полиции и ФБР.

Сообщение о стрельбе в районе торгового центра Cielo Vista Mall поступили в полицию около 11:00 3 июля по местному времени (20:00 по-киевскому). Позже правоохранители уточнили, что им сообщили сразу о нескольких стрелявших.

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