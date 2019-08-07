В подъезде пятиэтажки на Донбассе нашли заполненные бюллетени

Об этом во вторник, 6 августа, сообщила пресс-служба полиции области.

Так, в одном из домов Покровска были найдены четыре бюллетеня по внеочередным выборам народных депутатов Украины.

На месте работала следственно-оперативная группа, которая задокументировала факт и в присутствии понятых изъяла бюллетени. Все выявленные бюллетени были заполнены сразу за трех кандидатов.

По данному факту возбуждено уголовное производство по статье о фальсификации избирательных документов.

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