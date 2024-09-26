Столтенберг: Держави НАТО повинні підтримувати українську "формулу миру"

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Politico.

"Ми повинні підтримати українську ініціативу", - сказав Столтенберг в інтерв'ю виданню, за день до закінчення його повноважень на посаді генсека НАТО.

Так він відповів на запитання про участь Туреччини в ініціативі "Друзі миру", яку минулого тижня створили Китай та Бразилія.

"Українська мирна ініціатива – це ініціатива, що гарантує, що у нас є процес, який може привести до тривалого миру. І, звичайно, саме українці, зрештою, мають вирішувати, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення", – наголосив генсек НАТО.