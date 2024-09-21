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Блінкен: На відновлення енергетичної інфраструктури України партнери зібрали понад $4 мільярди

24.09.2024 / 10:12
Країни G7, а також інші партнери від початку повномасштабного вторгнення рф зібрали понад $4 мільярди на відновлення роботи енергетичної інфраструктури України, яку намагається знищити москва.

Про це заявив у понеділок державний секретар США Ентоні Блінкен на міністерському засіданні у форматі «G7 плюс» у Нью-Йорку щодо підтримки енергосектору України, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Ми разом, країни G7 та інші партнери, впродовж останніх двох років працювали над мобілізацією ресурсів для України, для її народу, щоби забезпечити їм необхідні енергоносії, і щоби країна могла постачати електрику людям», - зауважив глава американської дипломатії.

Він підкреслив, що лише за останні понад два роки, після повномасштабного вторгнення росії, «країни «G7 плюс» мобілізували понад $4 мільярди», і цей процес триває.

Так, за його словами лише за останній місяць про нові внески оголосили Німеччина, Нідерланди та інші країни. У червні віцепрезидентка США Камала Гарріс повідомила про виділення $500 мільйонів на енергетичні потреби, а минулого місяця США виділили ще $300 мільйонів, збільшивши внесок Америки в цьому секторі до $1,8 мільярда.

«Ці кошти є важливими, але що насправді має значення – це те, щоб вони реалізовувалися на практичні потреби та допомогли нашим українським друзям пережити майбутні (зимові – ред.) місяці», - підкреслив Блінкен.

Він наголосив, що путін намагається використати енергетику та холод як зброю у своїх прагненнях підкорити Україну.

«Ми знаємо, що майбутня зима буде складною, тому наші країни щодня працюють разом, щоби надати Україні те, що їй потрібно, аби пережити зиму», - додав він.

Тому, за словами Блінкена, учасники міністерського засідання у Нью-Йорку обговорять нинішню ситуацію та плани на ближчу перспективу, щоби відновити енергоінфраструктуру України, яка постраждала від російських ударів.

енергетика, Блінкен
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