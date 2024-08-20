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ISW: російські війська не зможуть нескінченно утримувати ініціативу на Сході України

19.08.2024 / 18:30
російські війська не зможуть нескінченно утримувати ініціативу на Сході України, а кульмінація наступальних операцій окупантів дасть можливості ЗСУ для подальшого протистояння.

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що володіння ініціативою на території ведення бойових дій дало змогу росії визначати місце, час та інтенсивність боїв в Україні, а російські сили використали ці переваги для визначення темпу наступу.

«російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів до літа 2024 року для підтримки поточних наступальних зусиль», – зазначили аналітики ISW.

Ймовірно, російські військові витратили та залучили багато з цих резервів для наступальних операцій на східному та північно-східному напрямку в Україні навесні та влітку 2024 року, припустили в Інституту вивчення війни.

ISW
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