ISW: російські війська не зможуть нескінченно утримувати ініціативу на Сході України

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що володіння ініціативою на території ведення бойових дій дало змогу росії визначати місце, час та інтенсивність боїв в Україні, а російські сили використали ці переваги для визначення темпу наступу.

«російські війська докладали тривалих зусиль для створення стратегічних і оперативних резервів до літа 2024 року для підтримки поточних наступальних зусиль», – зазначили аналітики ISW.

Ймовірно, російські військові витратили та залучили багато з цих резервів для наступальних операцій на східному та північно-східному напрямку в Україні навесні та влітку 2024 року, припустили в Інституту вивчення війни.