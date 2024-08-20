Генштаб: ГУР провело вдалу атаку по складу нафтопродуктів в Ростовській області

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путін заявив про кризу у війні проти України, - ЗМІ
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14:21
Рейтинг Гарріс серед дорослих американців стабільно зростає
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13:19
Bloomberg: Індія погодилася передати повідомлення між російським диктатором і Зеленським
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14:21
Ультраліві звинуватили Макрона в "інституційному перевороті проти демократії"
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Ходжес: росія повинна була зазнати поразки ще минулого року, але через нерішучість західних партнерів цього не сталося
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Онлайн-кассы: Новые возможности для современного бизнеса06.08.2024 / 02:00Проведение платежей через кассы при расчетах за товары и услуги - требование законодательства Украины как для физических, так и для юридических лиц. При этом у предпринимателей есть выбор - использовать традиционные кассовые аппараты либо предпочесть онлайн ПО или программные регистраторы расчетных операций.
Як проросійський бізнесмен Поліщук, який знищив стратегічний радіопередавальний центр у Броварах, свою честь та гідність захищав02.08.2024 / 15:38Последние новости рубрики
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Reuters: Акції німецького виробника озброєння Rheinmetall впали
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Восені в Україні злетять ціни на продукти харчування, - ЗМІ
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Жолнович: Плануємо скасувати в Україні поняття прожиткового мінімуму
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Гетманцев: Українські компанії опиняться на межі виживання через податкові пільгу міжнародним
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Олійник: НБУ перевірить власників фінустанов на наявність паспортів рф
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Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки12.07.2024 / 00:58Технология No Frost защищает внутренний отсек холодильника от образования наледи. Система вентиляторов, расположенных за задней стенкой, принудительно нагнетает воздух в течение всего дня, и поддерживает оптимальный микроклимат в помещении. Благодаря этому можно забыть об утомительной разморозке, проблемах с перегревом двигателя, испорченных продуктах в результате скачков температуры. Далее рассказываем о самых популярных холодильниках с системой сухой заморозки.Последние новости рубрики
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