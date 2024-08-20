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Генштаб: ГУР провело вдалу атаку по складу нафтопродуктів в Ростовській області

19.08.2024 / 15:23
У ніч на 18 серпня українські військові уразили черговий важливий об’єкт російських загарбників у Ростовській області рф, де зберігалися нафтопродукти.

Про це повідомив Генеральний штаб.

Зазначається, що Сили оборони завдали удару по комбінату Кавказ.

"Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.

Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - наголосили у Генштабі.

Завдання було виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

Нагадаємо, що на нафтобазі у Ростовській області рф виникла пожежа через атаку дронів. Місцева влада заявила, що внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.

Генштаб, ГУР
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