Генштаб: ГУР провело вдалу атаку по складу нафтопродуктів в Ростовській області

Про це повідомив Генеральний штаб.

Зазначається, що Сили оборони завдали удару по комбінату Кавказ.

"Тут зберігалися нафта та нафтопродукти, які постачалися також і для потреб окупаційної армії рф.

Зафіксовано щонайменше два осередки займання на території об’єкта. Детальніша інформація щодо наслідків ураження уточнюється", - наголосили у Генштабі.

Завдання було виконано силами та засобами Головного управління розвідки Міноборони у взаємодії зі Збройними силами та іншими складовими Сил оборони України.

Нагадаємо, що на нафтобазі у Ростовській області рф виникла пожежа через атаку дронів. Місцева влада заявила, що внаслідок падіння уламків на території промислових складів у Пролетарську сталося загоряння дизпалива.