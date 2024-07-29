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Блінкен: США вирішили призупинити допомогу Грузії у розмірі понад 95 мільйонів доларів

01.08.2024 / 15:23
Сполучені Штати вирішили тимчасово призупинити частину своєї допомоги Грузії через антидемократичні дії її уряду, котрі суперечать прагненням країни до членства в Європейському Союзі та НАТО.

Про це оголосив державний секретар США Ентоні Блінкен, передає ЄП у середу, 31 липня.

Після перегляду двосторонньої співпраці з Грузією, США вирішили призупинити допомогу у розмірі понад 95 мільйонів доларів, яка безпосередньо підтримує грузинський уряд.

Блінкен підкреслив, що "антидемократичні дії та неправдиві заяви грузинського уряду несумісні з нормами членства в ЄС та НАТО".

Попри це, Сполучені Штати продовжать підтримувати програми, які сприяють розвитку демократії, верховенства права, незалежних ЗМІ та економічного розвитку в Грузії.

"Ми залишаємося відданими грузинському народу та його євроатлантичним прагненням", - додав Блінкен.

Блінкен, Грузія
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