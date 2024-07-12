Подборка топовых холодильников с системой сухой заморозки

Samsung RB38T679FB1

Эффектный черный холодильник с полезным объемом в 400 литров пригодится для большой семьи. Уникальный двигатель Digital Inverter имеет двадцатилетнюю гарантию от производителя, что доказывает его надежность. Технология тонких теплоизолированных стенок уменьшает габаритные размеры устройства без ущерба для его мощности. Функция равномерного распределения холодного воздуха позволяет хранить продукты в любом уголке камеры, не опасаясь, что они испортятся.

LG GW-B509SEUM

Современная модель поддерживает в камере постоянный микроклимат с оптимальной температурой и влажностью. Низкий уровень шума позволяет не отвлекаться на работу устройства. Цифровой инверторный компрессор отличается долгим сроком службы и относится к классу энергопотребления А++, то есть расходует минимум света. Несмотря на дизайнерское оформление, разнообразие функций и технологий, цены на ЛДЖИ Ноу Фрост в магазине остаются на минимальном уровне.

Beko RCHA386K30W

Эргономичный двухкамерный холодильник с петлями перенавешиваемых дверей идеально впишется даже в малогабаритную кухню. Глубокие полки из закаленного высокопрочного стекла выдерживают нагрузку до 25 килограммов и не царапаются с течением времени. Четыре глубоких морозильных ящика пригодятся для хранения продуктов про запас. Цифровой дисплей с сенсорным управлением открывает быстрый доступ к функциям холодильного устройства.

Gorenje NRK6192ABK4

Оригинальная черная модель оснащена одной из лучших систем охлаждения на рынке, что предупреждает образование наледи и минимизирует потребление электричества. Технология IonAir создает отрицательно заряженные ионы для антибактериального эффекта и борьбы с неприятным запахом. Система равномерного распределения воздуха MultiFlow 360° способствует быстрому охлаждению. Другие плюсы устройства — низкий уровень шума в 38 дБ, а также олеофобное глянцевое покрытие.

Whirlpool W7X 92O W

Уникальный холодильник с технологией 6th Sense Precision Control запрограммирован на поддержание заданных температурных показателей. В нем также сохраняется оптимальный уровень влажности даже при частом открытии, что защищает продукты от потери свежести. Специальный ящик с температурой примерно 0°C идеален для хранения мясных и рыбных блюд, фруктов и овощей. Функция быстрой заморозки сохраняет максимум витаминов и минералов в каждом продукте.