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Шмигаль: Цього року Україна отримає 16 млрд євро в межах Ukraine Facility

07.06.2024 / 10:12
Прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що завдяки угоді з Європейським Союзом в межах Ukraine Facility, яку ратифікувала Верховна Рада, Україна вже цьогоріч отримає 16 млрд євро.

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі.

"Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро", - наголосив Шмигаль.

Він висловив вдячність парламентаріям і голові парламенту Руслану Стефанчуку за підтримку законопроєкту.

Прем’єр-міністр також подякував Президенту Володимиру Зеленському за лідерство у просуванні важливих для країни ініціатив.

Ukraine Facility
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