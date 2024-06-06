Шмигаль: Цього року Україна отримає 16 млрд євро в межах Ukraine Facility

Як передає Укрінформ, про це він повідомив у Телеграмі.

"Верховна Рада ратифікувала угоду з Євросоюзом, необхідну для отримання 50 млрд євро в межах Ukraine Facility. Це був останній крок для того, щоб програма запрацювала", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Ukraine Facility — це чотирирічна програма підтримки, яка передбачає низку реформ і трансформацій, що наближають Україну до членства в Євросоюзі.

"Цьогоріч за цією ініціативою Україна отримає 16 млрд євро", - наголосив Шмигаль.

Він висловив вдячність парламентаріям і голові парламенту Руслану Стефанчуку за підтримку законопроєкту.

Прем’єр-міністр також подякував Президенту Володимиру Зеленському за лідерство у просуванні важливих для країни ініціатив.