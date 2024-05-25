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Федоров: Дніпровська ГЕС перебуває у критичному стані - про виробництво електроенергії навіть не йдеться

03.06.2024 / 12:16
Після російського обстрілу у ніч проти 1 червня Дніпровська ГЕС перебуває у критичному стані, вивчається можливість відкриття безпечного руху транспорту.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону.

"Наразі у критичному стані перебуває ДніпроГЕС. Не йдеться навіть про виробництво електроенергії. Наразі повністю перекрито рух з лівого берега на правий, тож мешканці обмежені в трафіку. Для об’їзду використовуються два мости, де налагоджена логістика в обидва боки. У вихідні поки будемо так", – розповів він.

Федоров зазначив, що міська влада консультуватиметься з фахівцями, "щоб, якщо відкривати рух ДніпроГЕС, то він має бути безпечним для того транспорту, для якого він буде відкритий".

"Сподіваюся, що найближчими днями ми зможемо дати мешканцям чітку відповідь стосовно логістики через ДніпроГЕС у Запоріжжі", – сказав голова ОВА.

Іван Федоров повідомив також, що п’ятниця була рекордним днем, коли ворог понад 500 разів атакував населені пункти Запорізької області, здебільшого прикордонні.

Федоров, Дніпровська ГЕС
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