Юрчишин: Для блокування в Україні Telegram треба мати чітку аргументацію

Як пише gazeta.ua, про це сказав голова Комітету Верховної Ради зі свободи слова Ярослав Юрчишин в інтерв'ю "РБК-Україна".

"А для цього має статись якась серйозна критична ситуація з витоком інформації. Дуже не хотілось би, щоб це сталось, тому нам треба зробити вибір", - сказав Юрчишин.

Зі слів нардепа, "ймовірно, якийсь контроль над Telegram з боку росії є і ми не маємо гарантії, що вся інформація окремих людей там під захистом і не видається секретним службам рф".

"Чи ми маємо 100% гарантію, що це Дуров власник Telegram? За його словами, так. А він, насправді, мало що каже. До того ж, немає інформації про те, що Дуров відмовився від російського паспорту. Він зараз є громадянином ОАЕ, але це не передбачає відмови від російського громадянства", - сказав нардеп.

Юрчишин припустив, що комунікація Дурова з путінським режимом, можливо, залишилась.

Говорячи про запровадження санкцій, голова комітету сказав: "Потрібно пройти цілий шлях. Тобто фіксація проблем, фіксація того, що мережа не працює, фіксація викликів, які в нас стоять для національної безпеки, винесення цього на РНБО, рішення РНБО, указ президента, ведення дію указу президента. Чи ця карта залишається на столі? Так. Чи її можна задіяти? Так, якщо якийсь удар по нашій інформаційній безпеці буде дуже болючим".

На запитання, що у США зараз обговорюють ідею щодо закриття TikTok і чи запровадить Україна такі ж санкції щодо TikTok, нардеп сказав: "Якщо такі санкції введені в країні-партнері, ми їх вводимо. Тут все дуже непросто, але це може стати ще одним козирем у переговорах не лише з TikTok, а й з Telegram, якщо Штати підуть на такий гострий крок".

"Про що, власне, кажуть Штати? Про те, що невідомо, як збираються, невідомо як обробляються, невідомо для чого використовуються персональні дані. Вони розуміють, що у постінформаційну добу це ключовий ресурс, ключовий актив людини. І якщо його використовувати не в правовому полі, то в кінцевому варіанті страждає не лише людина, а й держава в цілому. Тому історія розвивається, незважаючи на досить високі стандарти свободи слова у США", - заявив нардеп.