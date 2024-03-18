Кулеба: москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X, передає Укрінформ.

Він поінформував, що росія була єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій 1718, що стежить за санкціями, включаючи ембарго на поставки зброї, проти Північної Кореї.

Глава МЗС України назвав це рішення фактично зізнанням: «москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України».

На думку Кулеби, сьогоднішнє голосування є ще одним прикладом того, як незаконна присутність росії в Раді Безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку.

«Ми закликаємо всі миролюбні країни рішуче засудити вето росії та об’єднатися з Україною в боротьбі проти російської агресії та поширення терору та беззаконня у всьому світі», – наголосив міністр.

Очільник української дипломатії також показав фото уламків північнокорейської ракети, якою рф вдарила по Харкову на початку цього року, закликавши перемогти путінський режим шляхом рішучих і колективних дій, щоб гарантувати, що такі жахливі фотографії не з’являться в інших країнах і кутках світу.