Войти | Зарегистрироваться
02:57

суббота,
30 марта
Онлайн
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Країна
Зеленський: Жодної легітимності в імітації російських виборів немає і бути не може
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
Країна
Зеленський: На війні проти росії загинули 31 тисяча українських військових
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Бізнес

Кулеба: москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю

29.03.2024 / 10:12
Вето росії на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій проти Північної Кореї є фактично зізнанням у військовій співпраці москви з Пхеньяном.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в соцмережі X, передає Укрінформ.

Він поінформував, що росія була єдиною країною, яка наклала вето на проєкт резолюції Ради безпеки ООН про продовження мандату групи експертів Комітету з санкцій 1718, що стежить за санкціями, включаючи ембарго на поставки зброї, проти Північної Кореї.

Глава МЗС України назвав це рішення фактично зізнанням: «москва більше не приховує військової співпраці з Північною Кореєю в отриманні зброї та боєприпасів у порушення санкцій, а також використання північнокорейської зброї у війні проти України».

На думку Кулеби, сьогоднішнє голосування є ще одним прикладом того, як незаконна присутність росії в Раді Безпеки ООН ставить під загрозу глобальну безпеку.

«Ми закликаємо всі миролюбні країни рішуче засудити вето росії та об’єднатися з Україною в боротьбі проти російської агресії та поширення терору та беззаконня у всьому світі», – наголосив міністр.

Очільник української дипломатії також показав фото уламків північнокорейської ракети, якою рф вдарила по Харкову на початку цього року, закликавши перемогти путінський режим шляхом рішучих і колективних дій, щоб гарантувати, що такі жахливі фотографії не з’являться в інших країнах і кутках світу.

ООН, Кулеба
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
29 марта
28 марта
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.