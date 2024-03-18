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Держстат: Реальний ВВП України у 2023 році зріс на 5,3%

29.03.2024 / 09:10
Реальний валовий внутрішній продукт (ВВП) України у 2023 році зріс на 5,3% порівняно з попереднім роком, коли його падіння становило 28,8%, такі попередні дані повідомила Державна служба статистики.

Згідно з ними, номінальний ВВП за минулий рік становив 6 трлн 537,8 млрд грн, зміна дефлятора - 18,5%.

Держстат уточнив, що в першому кварталі 2023 року зниження реального ВВП порівняно з аналогічним періодом минулого року становило 10,3% ВВП, після чого він зріс на 19,2% у другому кварталі, 9,6% - у третьому і 4,7% - у четвертому.

Раніше, у грудні минулого року, статистичне відомство оцінювало спад у першому кварталі в 10,5%, після чого зростання в другому - на 19,5% і в третьому - на 9,3%.

Номінальний ВВП у четвертому кварталі становив 1 трлн 933,0 млрд грн порівняно з 1 трлн 778,4 млрд грн у третьому, 1 трлн 463,9 млрд грн у другому і 1 трлн 362,5 млрд грн у першому, йдеться також у даних Держстату.

Як повідомлялося, Нацбанк України в січні оцінив зростання ВВП країни 2023 року в 5,7%, а його номінальне значення - у 6,51 трлн грн. НБУ зберіг прогноз зростання ВВП у 2024 році на 3,6% (номінальний - 7,58 трлн грн), трохи погіршивши його на 2025 рік - з 6,0% до 5,8%. Водночас на перший квартал цього року НБУ поліпшив прогноз зростання ВВП до 7,1% з 5,4%, очікуючи його уповільнення до 4,8% у другому кварталі.

Уряд під час затвердження проєкту держбюджету до другого читання на початку листопада 2023 року покращив оцінку зростання ВВП торік із 2,8% до 5%, однак погіршив її на 2024 рік із 5% до 4,6%. На думку Мінекономіки, зростання ВВП за січень-лютий цього року становило 3,6%.

МВФ в оновленій програмі EFF з Україною оцінив реальне зростання ВВП 2023 року в 5%, а номінальний ВВП - у 6,5 трлн грн. Він прогнозує його уповільнення до 3-4% цього року, і збільшення номінального ВВП до 7,75 трлн грн.

Держстат
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