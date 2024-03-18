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ЦНС: російські заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників

27.03.2024 / 11:14
російські оборонні заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників через санкції Європейського союзу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Як повідомляє ЦНС, російське підприємство "Іжмаш - безпілотні системи" не виконало держзамовлення щодо виробництва комплексу "Гранат-4" через відсутність європейських комплектуючих.

Міноборони рф уклало договір з заводом щодо виробництва нових комплексів влітку 2023 року, але вже у жовтні завод, на основі незалежного висновку торгово-промислової палати Удмуртії, повідомив що не може виконати замовлення через санкції та відсутність комплектуючих з ЄС.

Відповідний документ у розпорядження Центру національного спротиву передали працівники заводу.

ЦНС
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