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Железняк: Прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн

27.03.2024 / 09:10
Брак фінансової допомоги від міжнародних партнерів наступного року може становити $10-15 млрд, а прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн без урахування додаткової мобілізації, такою оцінкою поділився заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк (фракція "Голос").

"Повертаючись до викликів, наступного року, найімовірніше, різниця між необхідним і наявним міжнародним фінансуванням буде в $10-15 млрд, яких не вистачатиме", - сказав він на конгресі "Реформа державних фінансів - шлях до відновлення України" в Києві.

Железняк наголосив на важливості підтримки бізнесу у зв'язку із перспективою недоотримання макрофінансової допомоги до бюджету.

"(...) я це згадав не для того, щоб нагнати, напевно, якийсь страх, а для того, щоб у всіх нас було чітке розуміння, що підтримка бізнесу цього року є умовою виживання наступного", - зазначив нардеп.

"І, на жаль, бачачи цифри бюджету, я розумію, що нам уже не вистачає 300-400 мільярдів (грн) без додаткової мобілізації. Це теж факт", - зазначив Железняк.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила державний бюджет на 2024 рік із дефіцитом 1,57 трлн грн, або 20,6% прогнозного ВВП. Доходи держбюджету-2024 визначено в розмірі 1,77 трлн грн (без урахування можливої грантової допомоги), витрати - 3,36 трлн грн за закладеного середньорічного курсу 40,7 грн/$1.

Згідно з оновленою програмою розширеного фінансування EFF із МВФ, якщо 2023 року зовнішнє фінансування становило $42,5 млрд, а цьогоріч воно прогнозується на рівні $38,1 млрд, то наступного року очікується його скорочення до $22,9 млрд.

бюджет, Железняк
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