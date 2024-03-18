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Транзит української сільгосппродукції через Польщу з 1 квітня практично припиниться26.03.2024 / 09:10Последние новости рубрики
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Чехія: Через гібридні дії росії ситуація в Європі є найсерйознішою з часів Другої світової війни
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Литва: російські ракети не вперше порушують повітряний простір Польщі
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Опитування показало відношення громадян Польщі щодо допомоги Україні
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У ЄС почалося розслідування щодо можливого порушення компаніями Apple, Google та Meta правил цифрової конкуренції
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Країни Балтії закликають Європу зробити більше, щоб підготуватися до можливого збройного зіткнення з росією
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Forbes Ukraine: Держава припинила виплати компенсацій банкам в рамках державної програми "Доступні кредити"16.02.2024 / 16:25Последние новости рубрики
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Мінфін: Видатки держави на заробітну плату працівників держорганів можна відстежити за допомогою інструменту "дашборд"
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ЦНС: російські заводи не можуть виробляти заплановану кількість безпілотників
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Железняк: Прихований додатковий дефіцит держбюджету цього року становить 300-400 млрд грн
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Кабмін планує підвищити акцизи на алкоголь, пальне та тютюнові вироби
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Наталуха: Введення економічного бронювання від мобілізації може принести Україні близько 200 млрд гривень на рік
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iPhone 13, 14 или 15 Про Макс: что купить в 2024 году17.02.2024 / 03:32В актуальную линейку входят iPhone 13, 14, 15 Про Макс, различия между которыми на первый взгляд кажутся несущественными. И что в итоге выбрать? Стоит ли купить iPhone 15 Про Макс или лучше взять версии 14 либо 13, ведь они все еще хороши, а стоят дешевле? В данной статье и разберемся в этом вопросе. Обсудим дизайн, различия в дисплее, камерах, производительности моделей. И поговорим о том, что же купить в 2024 году, чтобы потом не жалеть.
Моторное масло 15W40: ключ к надежности и долговечности вашего автомобиля09.02.2024 / 23:56Моторное масло 15W40 является жизненно важным компонентом для любого автомобиля. Это масло не только обеспечивает смазку движущихся частей двигателя, но и играет решающую роль в охлаждении, очистке и защите мотора от износа и коррозии. Масло SAE 15W40 обладает уникальными свойствами, обеспечивая стабильную работу двигателя в различных температурных условиях. Его вязкость при низких температурах (15W) обеспечивает легкий запуск двигателя в холодное время, в то время как более высокая вязкость при рабочей температуре (40) гарантирует эффективную защиту и смазку.Последние новости рубрики
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Укрзалізниця: Загальна кількість вагонів, задіяних у медичній евакуації в Україні, становить 62 одиниці15.03.2024 / 16:25
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