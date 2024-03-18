МО України: Єдиний електронний реєстр “Оберіг” – інструмент військового обліку громадян

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міноборони.

“Єдиний електронний реєстр призовників, військовозобов'язаних та резервістів “Оберіг” – інструмент військового обліку громадян. Він покликаний зменшити кількість помилок внаслідок людського фактору і заощадити ресурси держави та людини завдяки цифровізації”, - ідеться у повідомленні.

Як зазначили у Міноборони, окрема перевага – запобігання корупції. Завдяки реєстру кожен крок щодо зміни даних відслідковується та підтверджується електронним підписом.

Зараз Міноборони разом з партнерами працює над створенням електронного військового облікового документа. Це витяг з реєстру, що свідчитиме про обліковий статус громадянина – де він стоїть на обліку, чи придатний до служби тощо.

Єдиний електронний реєстр “Оберіг” модернізували за підтримки Європейського Союзу в межах проєкту EU4DigitalUA, що впроваджує естонська Академія електронного управління.