Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства охорони здоров'я.

"40-50% громадян України потребуватимуть психологічної підтримки різного ступеня інтенсивності - про це свідчать результати аудиту потреб населення у послугах з охорони психічного здоров’я, проведеного торік у межах Всеукраїнської програми", - зауважили в міністерстві.

За даними МОЗ, кожен другий українець сьогодні почувається емоційно гірше, ніж три роки тому. Однак, навіть при цьому люди часто не звертаються по допомогу до фахівців.

За даними МОЗ, причини можуть бути різні: від стигми щодо ментального здоровʼя до елементарного браку часу чи фінансів.

Однак, отримати консультацію чи принаймні просто поговорити з іншою людиною у скрутний момент і розповісти про свої турботи, можна безоплатно і навіть, не виходячи із дому.

Список безоплатних "гарячих ліній", що діють в Україні:

0 800 60 20 19 - контакт-центр МОЗ.

1547 - урядова лінія.

0 800 33 20 29 - лінія підтримки для ветеранів та членів їхніх родин Українського ветеранського фонду (працює цілодобово).

0 800 100 102 - лінія Національної психологічної асоціації.

0 800 210 160 - лінія міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді".

(044) 456 17 02, (044) 456 17 25 - лінії Київського міського центру психолого-психіатричної допомоги при станах душевної кризи.

0 800 211 444 - лінія емоційної підтримки Міжнародної організації з міграції.

0 800 500 335 (з мобільного або стаціонарного) та 116 123 (з мобільного) - лінія ГО "Ла Страда-Україна".

"Усі консультації надаються анонімно та конфіденційно", - наголосили в МОЗ.

Психологічна підтримка для підлітків

"Підлітки - одні з найвразливіших людей зараз. Окрім незрозумілості світу навколо, війни та стресу, вони проживають важливі зміни всередині й шукають свій шлях", - пояснили в міністерстві.

Проте попри вразливість, тінейджери можуть не звертатись по допомогу до своїх близьких, вважаючи себе достатньо дорослими, проте їм також дуже потрібна підтримка.

В міністерстві зазначили, що якщо батьки з певних причин (відсутність довірливих стосунків із дитиною-підлітком, некомпетентність у питаннях психології, стресовий стан тощо) не мають змоги надати підтримку і допомогти із ситуацією, що склалася, варто скористатися допомогою фахівців.

"Важливо, щоб будь-хто, а тим паче тінейджер, не залишався сам на сам зі своїми переживаннями", - підкреслили в МОЗ.

Надійні канали психологічної підтримки: