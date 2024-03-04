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МО Фінляндії закликає Захід посилити військову підтримку України

04.03.2024 / 12:16
Міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен закликає Захід посилити військову підтримку України.

Про це пишуть Українські новини з посланням на "Європейську правду".

За словами Хяккянена, Європа не усвідомила серйозність війни крізь призму історії і не надала Україні достатньої підтримки. Тому мета ЄС з поставки Україні мільйону артилерійських снарядів не була досягнута.

Чехія знайшла 800 000 снарядів у країнах за межами ЄС. Прага просить інші країни ЄС і НАТО допомогти з фінансуванням закупівель. Треба1,3 млрд євро. Але грошей поки немає.

"Гроші на підтримку озброєнь в Україні мають бути знайдені негайно", – заявив Хяккянен.

Керівник Міноборони також наголосив на важливості збільшення власного виробництва озброєнь у країнах ЄС. Деякі успіхи в цьому вже є, сказав він. "Європейські країни змогли збільшити власне виробництво, і вони близькі до досягнення мети", – зазначив Хяккянен.

Фінляндія, Хяккянен
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