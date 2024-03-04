Заяву молдовського зовнішньополітичного відомства наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслили у МЗС Молдови, "лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", – наголосили у міністерстві.

У МЗС додали, що Придністров’я користується перевагами економічної інтеграції з ЄС. Понад 70% товарів Придністров'я експортує до країн Євросоюзу, заявили в міністерстві.

"Молдова – демократична держава, для якої свобода і повага до прав людини є основоположними цінностями. Ми будуємо європейське майбутнє, щоб усі наші громадяни, незалежно від мови та етнічної приналежності, жили в мирі та процвітанні", – ідеться в повідомленні МЗС.

Напередодні лавров заявив, що Молдова блокує переговорний процес формату "5+2" щодо придністровського врегулювання.

Також російський міністр звинувачує Молдову у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також в "серйозному економічному тиску на Придністров'я".