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МЗС Молдови: лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу

04.03.2024 / 14:21
Міністерство закордонних справ Молдови відреагувало на заяви глави мзс рф сергєя лаврова, який коментував звернення придністровських депутатів по допомогу до росії.

Заяву молдовського зовнішньополітичного відомства наводить NewsMaker, повідомляє "Європейська правда".

Як підкреслили у МЗС Молдови, "лавров і кремлівський режим не має морального права читати лекції про демократію і свободу".

"Країна, яка саджає до в'язниць опозиційних політиків і вбиває їх, необґрунтовано нападає на своїх сусідів, не може запропонувати світові нічого, окрім крові та болю", – наголосили у міністерстві.

У МЗС додали, що Придністров’я користується перевагами економічної інтеграції з ЄС. Понад 70% товарів Придністров'я експортує до країн Євросоюзу, заявили в міністерстві.

"Молдова – демократична держава, для якої свобода і повага до прав людини є основоположними цінностями. Ми будуємо європейське майбутнє, щоб усі наші громадяни, незалежно від мови та етнічної приналежності, жили в мирі та процвітанні", – ідеться в повідомленні МЗС.

Напередодні лавров заявив, що Молдова блокує переговорний процес формату "5+2" щодо придністровського врегулювання.

Також російський міністр звинувачує Молдову у "блокуванні всього російського, дискримінації російської мови", а також в "серйозному економічному тиску на Придністров'я".

МЗС Молдови
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