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МЗС Франції: Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з рф

04.03.2024 / 15:23
Президент Франції Еммануель Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з рф і не обговорювати застосування французьких можливостей було б серйозною помилкою, вважає міністр-делегат з європейських справ в МЗС Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє видання JDD.

"Боротьба українців - це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії володимира путіна явно не обмежуються Україною", - сказав міністр-делегат.

Барро нагадав про зустріч Макрона з лідерами держав ЄС, яка, за його словами, продемонструвала єдність і рішучість цих країн робити більше, краще і по-іншому для задоволення потреб українського опору.

"Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших можливостей. Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям путіна є запорукою нашої безпеки", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Франції заявив, що в майбутньому не можна виключити й виряджання до України західних військових.

Макрон, Барро
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