МЗС Франції: Макрон продемонстрував рішучість робити більше для допомоги Україні у війні з рф

"Боротьба українців - це також і наша боротьба. Чинячи опір загарбнику, вони борються за безпеку Європи і Франції, адже імперіалістичні фантазії володимира путіна явно не обмежуються Україною", - сказав міністр-делегат.

Барро нагадав про зустріч Макрона з лідерами держав ЄС, яка, за його словами, продемонструвала єдність і рішучість цих країн робити більше, краще і по-іншому для задоволення потреб українського опору.

"Було б серйозною помилкою виключити обговорення наших можливостей. Було б злочинно піддатися духу капітуляції. Наша твердість перед обличчям путіна є запорукою нашої безпеки", - наголосив він.

Нагадаємо, президент Франції заявив, що в майбутньому не можна виключити й виряджання до України західних військових.