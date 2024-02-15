IISS: Агресія росії підштовхнула європейські країни до збільшення витрат на оборону та зміцнила НАТО

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg.

Як зазначає лондонський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS), світові витрати на оборону збільшились на 9% до рекордних 2,2 трильйона доларів, де на країни-члени НАТО припадає половина цієї суми.

Згідно зі звітом IISS, колективні оборонні бюджети Китаю, росії, Індії та країн-членів Північноатлантичного Альянсу становлять понад 70% світових військових витрат.

Водночас витрати країн, які не є членами НАТО, зросли на 32% з моменту вторгнення росії до українського Криму в 2014 році, йдеться у звіті.

"Агресія росії підштовхнула європейські країни до збільшення витрат на оборону та зміцнила НАТО, а Фінляндія додала бойової потужності", – зазначає IISS.

У звіті вказують, що темпи витрат на боєприпаси у війні між рф та Україною також змусили Захід визнати, що виробничі потужності атрофувалися, і країни намагаються виправити недоліки, що виникли внаслідок багаторічного недофінансування військово-промислового комплексу.

За оцінками IISS, москва потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат та поповнювати їх танками зі складів, а швидкість, з якою росія вивозить старі танки зі своїх запасів, іноді може досягати 90 танків на місяць.

За словами старшої наукової співробітниці з питань оборонної економіки Фенелли Макгерті, якщо у 2014 році члени НАТО витрачали в середньому 15% свого оборонного бюджету на закупівлі та розробки, то у 2023 році вони виділяють понад 30%.

Водночас, повідомляє IISS, американські військові перебувають у режимі переосмислення, адже вони засвоюють уроки війни росії проти України.

Армія США ініціювала розробку нової артилерійської стратегії з акцентом на високоточний вогонь на великі відстані та переглянула свій підхід до набору особового складу.

Вторгнення рф в Україну також спонукало Військово-повітряні сили США збільшити кількість основних видів озброєнь після того, як спостерігався високий рівень їх використання у війні.