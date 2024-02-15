Шмигаль: На будівництво оборонних рубежів було виділено майже 31 млрд гривень

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за підсумками робочої поїздки у Донецьку область у вівторок, 13 лютого.

За його словами, будівництво міцних захисних рубежів – одна з головних цілей оборонної політики держави. Вони будуються за рахунок коштів резервного фонду держбюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ.

"Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Уряд виділив на фортифікації 20 млрд грн. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн", – написав Шмигаль.

Із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту. Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям:

Харківській області – 3,9 млрд грн

Запорізькій області – 1,3 млрд грн

Донецькій області – 1,2 млрд грн

Херсонській області – понад 1,2 млрд грн.

Сьогодні Шмигаль нразом з головою Донецької ОВА Аадимом Філашкіним ознайомився з ходом будівництва фортифікацій та інженерних загороджень.

"Інтенсивні роботи тривають ще з минулого року. Наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту. І темп будівництва постійно зростає", – запевнив очільник уряду.

За його словами, окремий напрям роботи – це залучення інженерної техніки від партнерів. Мова йде про машини для земляних робіт та усунення перешкод, машини для знешкодження мін і вибухових речовин, ремонтно-евакуаційні машини, придатні для роботи на лінії фронту вантажні авто, тягачі та іншу техніку.