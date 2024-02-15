Войти | Зарегистрироваться
13:08

четверг,
15 февраля
Онлайн
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Країна
Кабмін пропонує накласти обмеження та штрафи на ухилянтів від мобілізації
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
Країна
Буданов: Навіть думки не можна допускати, що без мобілізації можна обійтися. Не можна
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

Шмигаль: На будівництво оборонних рубежів було виділено майже 31 млрд гривень

14.02.2024 / 15:23
З початку 2024 року на будівництво оборонних рубежів було виділено майже 31 млрд гривень.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за підсумками робочої поїздки у Донецьку область у вівторок, 13 лютого.

За його словами, будівництво міцних захисних рубежів – одна з головних цілей оборонної політики держави. Вони будуються за рахунок коштів резервного фонду держбюджету, за кошти місцевих бюджетів, за рахунок військового ПДФО та за благодійні кошти на спецрахунку НБУ.

"Від початку 2024 року з резервного фонду держбюджету Уряд виділив на фортифікації 20 млрд грн. Додатковий ресурс з інших джерел фінансування складає ще 10,7 млрд грн", – написав Шмигаль.

Із загальної суми з резервного фонду майже 3 млрд грн спрямовано Міністерству оборони та Держспецтранспорту.  Ще понад 16 млрд грн було виділено обласним адміністраціям:

  • Харківській області – 3,9 млрд грн
  • Запорізькій області – 1,3 млрд грн
  • Донецькій області – 1,2 млрд грн
  • Херсонській області – понад 1,2 млрд грн.

Сьогодні Шмигаль нразом з головою Донецької ОВА Аадимом Філашкіним ознайомився з ходом будівництва фортифікацій та інженерних загороджень.

"Інтенсивні роботи тривають ще з минулого року. Наразі збудовано сотні кілометрів нових укріплень уже вздовж всієї лінії фронту. І темп будівництва постійно зростає", – запевнив очільник уряду.

За його словами, окремий напрям роботи – це залучення інженерної техніки від партнерів. Мова йде про машини для земляних робіт та усунення перешкод, машини для знешкодження мін і вибухових речовин, ремонтно-евакуаційні машини, придатні для роботи на лінії фронту вантажні авто, тягачі та іншу техніку.

оборона, Шмигаль
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
15 февраля
14 февраля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.