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UTG: У найближчі роки в Україні продовжать зростати ціни на квартири

14.02.2024 / 16:25
У найближчі роки в Україні продовжать зростати ціни на квартири - як на первинному, так і на вторинному ринку нерухомості. Це пов'язано як із здорожчанням будівельних робіт, так і з великим попитом.

Про це розповів керівник департаменту стратегічного консалтингу компанії UTG Костянтин Олійник під час пресконференції на тему "Актуальний стан ринку торгової, офісної та житлової нерухомості України".

За словами аналітика, зростання цін у першу чергу слід очікувати через здорожчання будівництва.

Якщо по Україні на січень 2022-го в середньому квадратний метр коштував 16 тис. грн, у жовтні 2023-го - вже 21 тис. грн. - відбулось зростання на 20%. Тренд на зростання підтягуватиме ціни і на вторинному ринку, пояснив Олійник.

По-друге, відкладений через війну попит на купівлю житла, за підрахунками UTG, можна оцінити приблизно у $20 млрд.

За статистикою, у останні роки кількість угод із купівлі-продажу квартир та індивідуальних будинків в середньому складає 300 тис. У 2022 році було підписано 100 тис. 100-125  тис. - у 2023.

На переконання Олійника, через війну люди відмовляються від дорогих покупок - квартир, машин. Та із завершенням війни усі заощадження, які  осіли в грошових мішках, повернуться на ринок.

"Враховуючи, що лише за 2022 рік не було укладено 200 тис. угод - це відкладений попит. Приблизний обсяг накопичених грошей у інвесторів, готових до інвестування = 200 000 угод * 55 м2 * $1000 = $11 млрд - лише за 2022 рік. Ці кошти повернуться на ринок як тільки закінчаться бойові дії", - пояснив експерт.

По-третє, активізації ринку сприяють і соціальні показники. Зокрема те, що у містах, де активно розвивається ринок нерухомості, зростають вікові групи, які є ключовими споживачами житла - це люди віком від 25 до 50 років.

"Водночас у цих містах 50% житла будувалось до 1980 року - воно морально і технічно застаріле. Люди при першій можливості будуть шукати інструменти для покращення житлових умов. Окрім того, статистика свідчить, що в середньому по регіонах 49% людей живуть в перенаселеному житлі, коли разом мешкає кілька поколінь (батьки з дітьми, бабусі) - це приблизно половина сімей", - додав Олійник.

Саме тому тренд до затребуваності житла в Україні у наступні 10 років буде зберігатися, вважають в UTG.

квартири, UTG
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