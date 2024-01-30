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В Уряді розповіли, які категорії населення отримують грошову підтримку

07.02.2024 / 18:30
В Україні очікується збільшення підтримки соціально вразливих категорій населення, зокрема осіб з інвалідністю з дитинства та дітей з інвалідністю.

Відповідне розширення підтримки проводять Міністерство соціальної політики України у співпраці зі Всесвітньою продовольчою програмою ООН, пише пресслужба уряду.

Протягом 3-х місяців грошову підтримку надаватимуть особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, які отримують менше ніж 3 250 грн соціальних виплат від держави.

Також збільшення грошової підтримки очікує на тих, кому не надається допомога від інших міжнародних організацій та на тих, хто не отримує виплати для ВПО (за винятком тих, хто проживає на територіях активних або можливих бойових дій, визначених Міністерством реінтеграції).

Програма надаватиме грошову допомогу як доплату до державної соціальної допомоги на суму, якої не вистачає до 3 250 грн (але не менше 100 грн). Тобто, якщо допомога від держави становить, наприклад, – 2 361 грн, ВПП ООН спрямує особі або дитині з інвалідністю додатково ще 889 грн.

Зазначається, що з серпня 2023 року щомісяця близько 400 тис. пенсіонерів, які проживають на територіях активних або можливих бойових дій, уже отримують виплати від ВПП. Загалом за цей час їм було перераховано майже $28 млн.

ООН, Мінсоцполітики
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