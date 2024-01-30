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НБУ: Міжнародні резерви України скоротилися майже на 5%

07.02.2024 / 15:23
За підсумками січня міжнародні резерви України скоротилися майже на 5%, або $1,98 млрд – до $38,525 млрд.

Такі дані оприлюднив Нацбанк у вівторок, 6 лютого.

"Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для збереження курсової стійкості, борговими виплатами країни в іноземній валюті та меншими порівняно з попередніми місяцями обсягами надходження міжнародної допомоги", – йдеться у повідомленні.

Вказано, що у минулому місяці чистий продаж валюти регулятором перевищив $2,5 млрд, що на 29% менше за попередній місяць.

При цьому в НБУ зазначили, що за січень на рахунок Кабміну було переказано $898,9 млн, а за обслуговування і погашення держборгу сплачено $441,6 млн.

Нацбанк також повідомив, що на поточний обсяг резервів позитивно вплинула переоцінка вартості фінансових інструментів, додавши $86,3 млн.

"Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 5,1 місяця майбутнього імпорту", – резюмували в центробанку.

валюта, НБУ
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