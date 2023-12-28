Нєбитов: В Україні рівень злочинності за окремими напрямами значно знизився

Як передає Укрінформ з посиланням на сайт Національної поліції України, про це заступник голови Нацполіції – начальник кримінальної поліції Андрій Нєбитов повідомив під час підсумкової наради щодо результатів роботи у 2023 році.

За словами Нєбитова, підрозділи кримінальної поліції не тільки невідкладно реагують на виклики, пов’язані з війною, і виконують завдання в складі Сил безпеки та оборони, але й забезпечують стабільну оперативну обстановку в країні.

Упродовж 2023 року на території України поліцейські зареєстрували 369 929 кримінальних правопорушень.

"Підрозділами Нацполіції розкрито 99% умисних вбивств, майже 99% від всіх тяжких тілесних ушкоджень зі смертельними наслідками, понад 96% зґвалтувань. Позитивна динаміка спостерігається і щодо протидії майновим злочинам. Спрямовано до суду 87 обвинувальних актів щодо організованих злочинних груп і організацій", - зауважив заступник голови Нацполіції.

Поліція посилила заходи із протидії шахрайствам, у тому числі в кіберпросторі.

За рік Національна поліція вилучила 5 168 одиниць вогнепальної зброї. Також вилучено 17 815 гранат, 16 798 мін, запалів, вибухових пристроїв, понад 1,8 млн набоїв і 2935 кг вибухових речовин. Правоохоронці задокументували 695 фактів збуту зброї. До кримінальної відповідальності за незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибухівкою притягнуто 3 406 осіб.

Серед резонансних спецоперацій – викриття диверсанта-підривника та знешкодження схованок з озброєнням для криміналітету.

З незаконного обігу вилучено майже 3 тонни наркотиків. Спільно із правоохоронними органами країн Європейського Союзу ліквідовано міжнародний наркосиндикат із прибутком 135 млн гривень на рік.

Припинено діяльність 92 організованих груп та злочинних організацій, які задіяні в наркобізнесі. Ліквідовано 102 нарколабораторії та знешкоджено 451 наркопритон.

"Міграційна поліція припинила діяльність 32 організованих груп і злочинних організацій, а також затримала 58 торгівців людьми в рамках 109 кримінальних проваджень. За матеріалами міграційної поліції викрито 286 організаторів незаконного переправлення осіб через державний кордон та їхніх пособників, - зазначив Нєбитов.

У співпраці з військовими адміністраціями та місцевими органами влади Нацполіція продовжує розвиток та удосконалення системи відеоаналітики, використання якої підвищує ефективність кримінальних розслідувань і забезпечує створення безпечного середовища. На сьогодні в Україні функціонують 50 630 відеокамер регіональних систем відеоспостереження, з яких 7 191 камера з функціями аналітики (розпізнавання облич, номерних знаків, авто за маркою, кольором).

Крім того, у 2023 році в структурі Департаменту кримінального аналізу створено відділ відеоаналітичних досліджень.