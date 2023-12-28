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ISW: росія формує десантно-штурмові бригади для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони

14.01.2024 / 16:20
російські кадрові війська формують десантно-штурмові бригади, що будуть діяти як спеціалізовані підрозділи для десантування і розвідки в тилу українських ліній оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

У звіті зазначається, що це не нова концепція для армії рф, оскільки схожі підрозділи діяли під час радянської інтервенції в Афганістані.

За даними російських джерел, десантно-штурмові бригади у складі наземних з’єднань зможуть проводити десантування в ближньому тилу України без парашутів, імовірно, шляхом посадки гелікоптерів для швидкого розгортання особового складу, як це було під час початкових боїв за аеропорт Гостомель під Києвом 24 лютого 2022 року.

Зазначається, що на Запорізькому напрямку вже діє такий підрозділ - 49-та окрема десантно-штурмова бригада (ДШБ) у складі 58-ї загальновійськової армії (Південний військовий округ).

ДШБ існують у сучасній російській армії в складі Повітряно-десантних військ, тому російські сухопутні формування цілком можуть намагатися створити ці формування.

ISW раніше спостерігав за випадками формування розвідувально-штурмових бригад у складі загальновійськових формувань і оцінював, що створення таких спеціалізованих формувань покликане відповісти на конкретні тактичні виклики, з якими російські війська наразі стикаються в Україні.

"Однак розгортання десантно-штурмових бригад ізольоване від ширшої структури сил повітряно-десантних військ, імовірно, означатиме, що ці спеціалізовані бригади будуть використовуватися як ще один засіб для проведення виснажливих фронтових атак під керівництвом піхоти на українські укріплені позиції в короткостроковій перспективі", - йдеться у звіті.

Крім того, у звіті зазначається, відомий російський військовий блогер поскаржився на несправедливе ставлення до укомплектованих ув'язненими підрозділів, на відміну від регулярних російських військовослужбовців-контрактників. Військовослужбовці російських підрозділів "шторм-z", не підпадають під чинність російського військового законодавства і тому не мають права на аналогічні контрактникам пільги.

За словами блогера, бійці " шторм-z " отримують лише від 50 тис. до 300 тис. рублів компенсації за поранення порівняно з 3 млн рублів, які отримують контрактники. Він скаржився, що бійці " шторм-z " не отримують жодних соціальних пільг, адже міноборони росії вважає єдиною нагородою, на яку заслуговують ці військовослужбовці - президентське помилування засуджених призовників.

"З аналогічною проблемою стикаються рекрути з в'язниць у різних приватних військових компаніях і добровольчих батальйонах. Ймовірно, мо рф зацікавлене в рекрутингу з в'язниць, щоб мінімізувати витрати, пов'язані з виплатою соціальних виплат військовослужбовцям", - йдеться у звіті ISW.

ISW
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