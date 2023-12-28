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Залужний: мобілізація буде розбита на періоди

27.12.2023 / 13:19
Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час брифінгу зазначив, що мобілізація буде розбита на періоди, про одномоментну мобілізацію мови не йде.

Про це повідомляє УНН.

Залужний зазанчив, що не озвучав конкретну цифру необхідних мобілізованих, а вказав, що мова йде про "загальну потребу". За його словами, мобілізація буде розбита на періоди. Про одномоментну мобілізацію не йдеться.

"Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні", - сказав Залужний.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телемарафону зауважив, що військове командування регулярно формує запити на ресурси для продовження бойових дій. Проте, за його словами, запиту на конкретну цифру не було.

Залужний
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