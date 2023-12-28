Залужний: мобілізація буде розбита на періоди

Про це повідомляє УНН.

Залужний зазанчив, що не озвучав конкретну цифру необхідних мобілізованих, а вказав, що мова йде про "загальну потребу". За його словами, мобілізація буде розбита на періоди. Про одномоментну мобілізацію не йдеться.

"Хтось буде мобілізований у січні, а хтось навіть у грудні", - сказав Залужний.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний в ефірі телемарафону зауважив, що військове командування регулярно формує запити на ресурси для продовження бойових дій. Проте, за його словами, запиту на конкретну цифру не було.