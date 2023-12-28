Залужний: Спинити російських військових може лише знищення російських військових

Про це Залужний заявив під час брифінгу 26 грудня.

"На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни", — сказав він.

Залужний відмітив, що будь-яка інша країна вже спинилася б перед настільки великими втратами, але росія продовжує атаки.

Ситуацію на фронті з російського боку головнокомандувач описав так: "гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати". За його словами, втрат з кожним днем стає більше.