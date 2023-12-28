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Залужний: Спинити російських військових може лише знищення російських військових

27.12.2023 / 12:16
На думку головнокомандувача Збройних сил Валерія Залужного, спинити російських окупантів може лише знищення російських військових, хоча досі російське керівництво йшло на будь-які людські жертви.

Про це Залужний заявив під час брифінгу 26 грудня.

"На сьогодні важко спрогнозувати, скільки ще необхідно нанести втрат для того, щоб це все припинилось. Я вважаю, що необхідно це робити постійно рівно до того моменту, коли війна не закінчиться, поки противник не відмовиться від ведення бойових дій проти нашої країни", — сказав він.

Залужний відмітив, що будь-яка інша країна вже спинилася б перед настільки великими втратами, але росія продовжує атаки.

Ситуацію на фронті з російського боку головнокомандувач описав так: "гори тіл, навіть ніхто не намагається їх забрати". За його словами, втрат з кожним днем стає більше.

Залужний
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