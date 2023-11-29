Більша частина українців не планує відмовлятися від святкових покупок, - дослідження

Про це свідчать дослідження оприлюднила компанія Deloitte.

"Більша частина українців (59%) не планує відмовлятися від святкових покупок (попри війну в країні - ред.), але цей показник дещо менший, якщо порівняти з минулим роком (61%)», - йдеться в повідомленні.

За даними дослідження, 49% українців витратять більше коштів на святкування Нового року, ніж на Різдво.

Найбільше коштів на святкування Нового року планують витратити респонденти зі східних областей України, тоді як на святкування Різдва – в західних областях. Практично 45% українців святкуватимуть Різдво 25 грудня і тільки 17% – 7 січня.

Більшість респондентів, 56%, мають намір витрати на покупки від 1000 до 5000 грн. Найпопулярніші категорії товарів: продукти харчування, одяг та взуття, предмети домашнього вжитку та алкогольні напої.

Крім того, 68% респондентів (минулого року – 61%) планують спрямувати частину свого різдвяного та новорічного бюджету на благодійність. З них 86% направлять допомогу захисникам на передовій.

Крім того, 66% українців під час купівлі нададуть перевагу продавцям, які підтримують ЗСУ та постраждалих від війни цивільних, переказуючи на допомогу частину коштів з кожної покупки.