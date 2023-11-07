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Президент Азербайджану пообіцяв більш не воювати з Вірменією

09.11.2023 / 15:23
Президент Азербайджану Ільхам Алієв провів військовий парад у столиці Нагірного Карабаху і пообіцяв більш не воювати з Вірменією.

Про це свідчить відео з параду, що оприлюднив російське провладне інформагентство рбк.

"Ми досягли того, чого прагнули", - зазначив він.

Парад азербайджанських військ та трофейної вірменської техніки пройшов у місті Ханкенді (вірменською Степанакерт).

Крім самого Алієва на параді також були його дружина, віце-президент країни Мехрібан Алієва, і син Гейдар.

Нагадаємо, військовий конфлікт у Нагірному Карабаху почався 19 вересня.

Унаслідок одноденної війни армія невизнаної Нагірно-Карабаської республіки капітулювала. З регіону виїхало 120 тисяч вірменів - майже все вірменське населення.

Алієв
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