Президент Азербайджану пообіцяв більш не воювати з Вірменією

Про це свідчить відео з параду, що оприлюднив російське провладне інформагентство рбк.

"Ми досягли того, чого прагнули", - зазначив він.

Парад азербайджанських військ та трофейної вірменської техніки пройшов у місті Ханкенді (вірменською Степанакерт).

Крім самого Алієва на параді також були його дружина, віце-президент країни Мехрібан Алієва, і син Гейдар.

Нагадаємо, військовий конфлікт у Нагірному Карабаху почався 19 вересня.

Унаслідок одноденної війни армія невизнаної Нагірно-Карабаської республіки капітулювала. З регіону виїхало 120 тисяч вірменів - майже все вірменське населення.