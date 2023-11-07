Боррель: Попри в значні трати на війні в Україні, росія може пожертвувати ще більшою кількістю людей

Про це під час виступу перед послами Євросоюзу у понеділок сказав Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель, зауваживши, що Європейський Союз має продовжувати підтримувати Україну та залишатися єдиними у цьому, передає УНН.

"Україна більше, ніж будь-коли, бореться проти російського вторгнення. Україна програє, ми - програємо. Нам потрібно зберегти одностайність та єдність у підтримці України. Ми перші, хто підтримує Україну, більше, ніж США, ви знаєте цифри", - сказав Боррель.

При цьому голова дипломатії ЄС зауважив, що "перспектива членства, розробка сталої програми економічної та фінансової допомоги, військова допомога через Європейський фонд миру, двосторонні канали, гарантування безпеки є важливими складовими нашої роботи".

"І це має допомогти українському військовому наступу, що стикається з перешкодами, стримати російське вторгнення та повернути свою територію. російські втрати дуже значні, але росія може відновити сили. Вона готова пожертвувати ще більшою кількістю людей і техніки, не переймаючись тим, якою буде людська ціна. До путіна сталін вважав, що кількість сама по собі є джерелом якості, оскільки людське життя не має сенсу і цінності", - зазначив Боррель.

"Те, що неприйнятно для українців з погляду людських втрат, може бути прийнятним для росіян у короткостроковій перспективі. Тому єдине рішення - продовжувати підтримувати Україну та залишатися єдиними у цьому, бо на карту поставлено наші основні цінності", - підсумував голова дипломатії ЄС.