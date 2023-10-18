США зменшують розмір щомісячної допомоги Україні

Як передає Укрінформ, з таким запитом звернулася адміністрація президента Джо Байдена до Конгресу щодо екстреного фінансування для допомоги Україні, йдеться на сайті адміністрації Білого дому.

Зазначається, що пряма бюджетна підтримка України може зменшитися з нинішніх 1,1 млрд доларів до 825 млн доларів на місяць.

У запиті зазначено, що бюджетна підтримка надаватиметься через Світовий банк як відшкодування дозволених і підтверджених витрат уряду України відповідно до поточної системи умов, розробленої урядом США.

У Білому домі зазначили, що цей запит на фінансування ґрунтується на останній оцінці Міжнародного валютного фонду щодо дефіциту фінансування України на 2024 рік і припущеннях США щодо гарантованого розподілу витрат між Європейським союзом, Японією та іншими донорами.