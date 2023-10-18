У ПФУ розповіли як вплине на надання субсидії продаж майна на суму більше 100 тисяч гривень

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

До спеціалістів Пенсійного фонду звернулися з таким питанням: як вплине продаж майна на суму понад 100 тисяч гривень при призначенні субсидії на опалювальний сезон у випадку, коли сам продаж планується у листопаді-грудні 2023 року.

"Для призначення житлової субсидії на опалювальний період з жовтня 2023 року враховуються доходи домогосподарства, отримані у І-ІІ кварталах 2023 року", - пояснюють спеціалісти.

В ПФУ зазначають, що доходи за листопад-грудень 2023 року будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії в травні 2024 року (пункт 14 Положення про порядок призначення житлової субсидії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 N°848 "Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива").

Доходи за листопад-грудень 2023-го року будуть враховуватися при призначенні житлової субсидії в травні 2024 року (згідно вищезазначеного Положення, - ред.).

Громадянин, якому призначено житлову субсидію, зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати орган Пенсійного фонду України про виникнення обставин, що впливають на надання субсидії, зокрема про отримання ним або членом сім’ї особи із складу домогосподарства одноразово доходу у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (67 100 грн), за винятком цільової благодійної допомоги, що надається на здобуття освіти, отримання медичних послуг, подолання наслідків стихійного лиха, аварій, епідемій та епізоотій загальнодержавного або місцевого характеру, екологічних, техногенних та інших катастроф у місцевостях, оголошених зонами надзвичайної екологічної ситуації; страхових виплат на медичну та соціальну допомогу; спадщини у вигляді нерухомого майна або основної його частини; гранту або стипендії на навчання.