Имплантация и протезирование: какой вид процедуры лучше

В современном мире потеря зубов является не только проблемой внешнего вида, но и значительным физиологическим недостатком. Длительное отсутствие зубов в ряду нарушает положение остальных зубных единиц, заставляя их постепенно смещаться, и чем шире пустота, тем быстрее происходит развитие патологии. Восстанавливать целостность зубного ряда сегодня помогают две процедуры: имплантация и протезирование. Хотя многие незнающие пациенты уверены, что это одно и то же, в действительности это две разные методики, каждая со своими особенностями. Чтобы понять, в чем разница между имплантацией и протезированием зубов, нужно прежде подробнее узнать о каждом способе.

Что собой представляет имплантация?

В общих чертах протезирование зубов в Киеве, и не только с помощью импланта – это хирургическая операция, в процессе которой в челюсть вставляется металлический штифт, являющийся теперь полноценной заменой обычному зубному корню. Этот стержень часто имеет уникальную резьбу, что позволяет существенно улучшить процесс приживаемости и гарантировать, что остеоинтеграция пройдет без осложнений. Не дольше, чем через полгода имплант полностью срастется с челюстной тканью.

Имплантация исправляет такие дефекты:

отсутствие одного зуба,

отсутствие двух и больше зубов подряд;

полное отсутствие зубов на обеих челюстях.

На имплантах можно устанавливать любые протезы, также существуют различные системы работы. К примеру, это all-on-4 и all-on-6, которые часто используются при полной адентии. Зубные ряды устанавливаются всего на 4 или 6 имплантах. Кроме того, в отдельных случаях есть возможность сделать имплантацию сразу после удаления зуба в кабинете стоматолога.

Искусственный корень способен служить владельцу до конца жизни, а коронки на нем можно менять при необходимости, устанавливая их на уже готовую основу. В случае одиночного восстановления происходит установка импланта и коронки, но, если в ряду не хватает нескольких зубов подряд, количество имплантов также увеличивается. При полной адентии импланты устанавливаются в середине и по краям челюсти.

Что собой представляет протезирование?

Это способ восстановления зубного ряда, который также доступен при условии нехватки одного или нескольких единиц. В первом случае проводится микропротезирование с коронкой из металлокерамики, циркония либо иных материалов – такой вариант вряд ли прослужит всю жизнь, но не менее десятка лет продержится точно.

Если не хватает нескольких зубов, чаще всего используются съемные протезы на специальных креплениях. Такие протезы делаются из искусственно созданных зубов и акрила, который имитирует десну. Данный вид изделия может только показаться ненадежным, но в действительности прекрасно выдерживает жевательную нагрузку и соответствует всем критериям красоты и прочности. Адаптация к новому протезу может занять от двух недель до целого месяца. Все это время конструкция может вызывать неудобства – натирать и даже вызывать болезненные ощущения.

Существует вариант несъемных протезов, который закрепляется на здоровых зубах. В некоторых случаях последние необходимо стачивать, но он подходит в случае, если нет не больше 2-3 единиц подряд. Адаптация к таким протезам проходит немного быстрее.

Ключевая разница между имплантацией и протезированием

Прежде всего для многих потенциальных пациентов, выбирающих, имплантацию делать или протезирование, актуален вопрос стоимости. Здесь преимущество у протезов. Протезирование зубов не такое травматичное, в сравнении с имплантацией. Не затрагиваются мягкие ткани, длительность лечения составляет не больше двух недель, с учетом изготовления искусственных коронок. Напротив, вживление импланта требует от стоматолога опыта, а весь период лечения может занять до полугода, и это при условии, что предварительное лечение других заболеваний ротовой полости не требуется.

Таким образом, протезирование имеет более доступную цену, но стоит также учесть, что и прослужит конструкция в несколько раз меньше, чем титановый штифт, на котором в дальнейшем можно будет заменять только коронки. Имплантация стоит дороже, но это полностью оправдано продолжительностью службы новых зубов.

Также есть отличия в способе хирургического вмешательства и сроке реабилитации. В частности, имплант напрямую вживляется в челюстную кость, восстанавливая таким образом и жевательную функцию, и эстетику зубного ряда. Напротив, протез фиксируется на живом корне и нуждается в более тщательном уходе, чем имплант. Иногда приходится слегка испортить здоровые зубы, чтобы закрепить протез.

Если говорить в двух словах, имплантация зубов и протезирование выполняют одинаковые задачи, но в долгосрочной перспективе имплантация – более выгодная и надежная процедура. Но в то же время нельзя забывать о том, что все рекомендации по хирургическому вмешательству дает только стоматолог, после полноценного изучения всей клинической картины. Именно он принимает решение о том, какой вариант будет лучше для того или иного пациента. Ведь следует помнить о наличии противопоказаний, которые также имеют значение.

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