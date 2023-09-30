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Шмигаль: В Україні об’єднають усі пропозиції від партнерів щодо реформ в єдиний план

04.10.2023 / 16:25
Уряд України вирішив об'єднати всі пропозиції від партнерів щодо реформ в одну дорожню карту змін. Цей план реформ охопить усі сфери, які впливають на державні інституції, економіку та взаємодію з громадянами, та буде включати в себе всі необхідні реформи до 2027 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Шмигаль наголосив на необхідності створення одного єдиного документу - дорожньої карти реформ, який базуватиметься на Концепції посилення стійкості демократії та враховуватиме пропозиції партнерів. Цей план реформ буде важливою складовою майбутньої Української доктрини, якість і напрямки якої вже визначені президентом України.

"Запускаємо роботу над єдиним Планом реформ до 2027 року. У документ маємо закласти важливі цілі: розвиток державних інституцій, розвиток конкурентної економіки та зміцнення взаємодії між державою, бізнес-середовищем і громадянським суспільством ", — сказав Денис Шмигаль.

За його словами, Україна отримала численні рекомендації та пропозиції від своїх міжнародних партнерів, включаючи 7 рекомендацій від Європейського Союзу та перелік структурних маяків від Міжнародного валютного фонду. Також була розроблена Концепція посилення стійкості демократії.

"Цей документ під час візиту до Сполучених Штатів був переданий Ппрезидентом України президенту США. Тепер розпочинаємо роботу над створенням єдиного документу — дорожньої карти реформ — на основі Концепту посилення стійкості з урахуванням пропозицій партнерів", — відзначив очільник уряду.

Зауважимо, ще на засіданні уряду в п'ятницю Шмигаль заявив, що влада разом із міжнародними партнерами планує розробити єдиний план реформ для України.

Шмигаль
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