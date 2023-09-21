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CNN: російських дітей готують до війни і в це вкладаються величезні інвестиції

25.09.2023 / 18:30
Школи по всій території рф перетворилися на військовий плац. Діти молодших класів одягають військову форму і проходять марш-кидки, а старших вчать копати окопи, кидати гранати та стріляти зі справжньої зброї.

Про це повідомляє телеканал CNN.

“У школах по всій країні прославляється служба в збройних силах, формуються “добровольчі роти” з підлітків і змінюється національна навчальна програма з акцентом на захист батьківщини”, – зауважує автор публікації.

Тобто російських дітей готують до війни, і в це вкладаються величезні інвестиції. глава міносвіти рф сергій кравцов нещодавно заявив, що у школах і коледжах існує близько 10 тис. так званих військово-патріотичних клубів, в роботі яких задіяно чверть мільйона людей.

Така підготовка включає також радикальний перегляд шкільної програми із запровадженням обов’язкових військово-патріотичних занять, оновлення підручників з історії, в яких акцентується увага на військових перемогах рф.

“Стандартний підручник “Історія росії” тепер має на обкладинці кримський міст і нову главу, присвячену новітній історії України. Там є розділи “Фальсифікація історії”, “Відродження нацизму”, “Український неонацизм” і “росія – країна героїв”, – повідомляє американський телеканал.

Із назв цих розділів зрозуміло, що рф намагається переписати новітню історію та брехливо представити своє вторгнення в Україну як “спеціальну місію” із захисту російськомовних від геноциду з боку “неонацистів”.

Програма цього року нібито лише тестується, а у 2024 році буде введена в школах.

CNN, діти
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