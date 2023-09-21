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Рон ДеCантіс: Я не думаю, що членство України в НАТО у наших інтересах

25.09.2023 / 17:27
Кандидат у президенти США Рон ДеCантіс виступив проти вступу України до НАТО. Він вважає, що це додасть Вашингтону зобов'язань.

Губернатор Флориди ДеCантіс сказав про це у подкасті Glenn Beck Program, передає Bloomberg.

Запис опублікували 23 вересня – через два дні після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

"Я не думаю, що членство України в НАТО у наших інтересах. Усе, що це дасть, більше зобов'язань для нас. Тому якщо нам додається більше зобов'язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав ДеCантіс.

Він також вважає, що "чистий чек" (без конкретної суми) на допомогу Києву передавати не варто, "якщо він не використовує важелі впливу, щоб завершити війну".

НАТО, ДеCантіс
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