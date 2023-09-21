Рон ДеCантіс: Я не думаю, що членство України в НАТО у наших інтересах

Губернатор Флориди ДеCантіс сказав про це у подкасті Glenn Beck Program, передає Bloomberg.

Запис опублікували 23 вересня – через два дні після зустрічі президентів Володимира Зеленського та Джозефа Байдена.

"Я не думаю, що членство України в НАТО у наших інтересах. Усе, що це дасть, більше зобов'язань для нас. Тому якщо нам додається більше зобов'язань, які вигоди ми отримуємо натомість?" – сказав ДеCантіс.

Він також вважає, що "чистий чек" (без конкретної суми) на допомогу Києву передавати не варто, "якщо він не використовує важелі впливу, щоб завершити війну".