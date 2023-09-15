Буданов розвіяв побоювання про "ризик ескалації" через активізацію ударів по росії

Про це повідомляє пресслужба ГУР МО.

"Безпілотники, безумовно, полегшать операції зі звільнення наших територій. Безпілотники не мають страху. Їх не шкода", -заявив Буданов.

За його словами, застосовуючи ударні БПЛА, Україна прагне досягти декількох завдань:

● виснажити російські системи ППО;

● вивести з ладу військову техніку, зокрема авіацію;

● завдати шкоду підприємствам російського ВПК;

● створити психологічний ефект серед населення рф;

● порушити економічні процеси в росії.

"Ми хочемо вивести росіян із зони комфорту", - пояснив Буданов.

Він заперечив, що нова ударна потужність здатна призвести до ескалації з боку росії або виставити Україну агресором.

"Ніхто не вважає Велику Британію або США агресорами у Другій світовій війні, хоча вони також бомбили територію Німеччини", - нагадав Буданов.

Він підкреслив, що підстав говорити про ризик ескалації немає ще й тому, що під час російсько-української війни вже були застосовані абсолютно всі конвенційні озброєння ― від підводних човнів до стратегічної авіації.

Буданов підкреслив, що упродовж усієї історії росії війна була для неї константою, тому сподіватись, що москва за власним бажанням припинить бойові дії, не варто, як і говорити про мир чи припинення вогню на нинішньому етапі конфлікту.

"Ми розуміємо, що не закінчимо війну парадом перемоги в москві. Але й москва не повинна сподіватися провести його в Києві", ― підкреслив Кирило Буданов.

За його словами, Україна працює над спеціальною кампанією стримування та відплати, щоб протистояти можливим ударам окупантів по енергетичних об'єктах восени та взимку.

"Нехай почнуть. Вони також отримають відповідь", - наголосив начальник ГУР.

Він додав, що окупаційна російська армія на нинішньому етапі війни не має стратегічного резерву, а ресурси на війну у росії можуть вичерпатись через два-три роки

Раніше президент володимир зеленський заявив, що західну зброю Україна не використовує для ударів по території рф.

При цьому він дав зрозуміти, що Україна і надалі буде завдавати ударів по рф.

"В рф повинні знати, що де б вони не знаходилися, яке б місце вони не використовували для запуску ракет по Україні, Україна має повне моральне право атакувати ці місця. Ми відповідаємо їм: "Ваше небо не так добре захищене, як ви вважаєте", - наголосив Зеленський.