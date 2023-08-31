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Шмигаль вважає, що уряд ухвалить проєкт Держбюджету-2024 до 15 вересня

06.09.2023 / 14:21
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що уряд ухвалить проєкт Держбюджету-2024 до 15 вересня.

"До 15 вересня Уряд ухвалить проєкт державного бюджету на 2024 рік. Його розробка вже на фінальній стадії", - повідомив Шмигаль під час засідання уряду.

Прем'єр також окреслив основні пріоритети проєкту Держбюджету-2024.

"Пріоритетом №1 – як і цьогоріч – буде сектор безпеки й оборони. Техніка, зброя, дрони, ракети, снаряди – усе це максимально для нас важливо.

Другий акцент бюджету – зарплати лікарів, вчителів та соціальні виплати. Плануємо наступного року двоетапне збільшення мінімальної заробітної плати. Закладаємо індексацію пенсій, будуть фінансуватися субсидії, допомоги ВПО й інші виплати.

Третій пріоритет – відновлення. Для нас важливо продовжити та завершити проекти відбудови, які вже стартували, а також започаткувати нові. росія буде й далі атакувати цивільну інфраструктуру, зокрема енергетичну. Тому швидке відновлення залишиться актуальним і наступного року", - повідомив Шмигаль.

Шмигаль
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