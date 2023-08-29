У Києві знайшли мертвим полковника СБУ

Про це повідомила Українська правда з посиланням на СБУ у понеділок, 28 серпня.

"Обставини смерті співробітника СБУ досліджуються у межах кримінального провадження, яке розслідують слідчі Національної поліції України. Служба безпеки України висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого співробітника. Спецслужба надає максимальне сприяння Нацполіції для повного, об’єктивного та неупередженого розслідування", – йдеться у повідомленні.

У свою чергу Інтерфкс-Україна з посиланням на ЗМІ стверджує, що мова йде про заступника начальника управління спецзв'язку СБУ Дмитра Бакаєва, який вистрілив в себе з табельної зброї. На місці події нібито знайшли передсмертну записку.