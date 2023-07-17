Служба зайнятості: Рішення щодо виділення мікрогрантів на бізнес можуть ухвалюватися довше

Про це повідомила Державна служба зайнятості.

Затримки називають тимчасовими й повʼязують із великою кількістю охочих отримати мікрогрант. Через те, що в межах одного періоду або хвилі подається багато заявок, рішення ухвалюють з урахуванням рейтингу.

"Тобто, рішення про надання гранту приймається по тих заявках, які набрали максимальну кількість балів у цьому періоді. Якщо ж кількість ухвалених рішень у поточній хвилі перевищує визначений для неї розмір фінансування, то такі заяви автоматично переходять на розгляд до наступного періоду", – йдеться в повідомленні.

"Власна справа": що передбачає програма

Програма "Власна справа" є одним із напрямків урядового проєкту "єРобота", який було запущено в липні 2022 року.

У рамках "Власної справи" українці можуть отримати фінансову підтримку від держави у вигляді мікрогранту розміром від 50 до 250 тис. гривень. Ці кошти можна витратити на:

придбання обладнання;

закупівлю сировини;

орендну плату (не більше 25% від суми гранту);

лізинг обладнання.

Заявку на отримання гранту можуть подати майбутні підприємці, діючі ФОП або юридичні особи:

які не перебувають і не провадять господарську діяльність на тимчасово окупованій території України;

які не провадять господарську діяльність на території рф;

які не перебувають під санкціями;

щодо яких не порушено справи про банкрутство;

щодо яких відсутнє рішення суду про притягнення до кримінальної відповідальності за корупцію;

які не мають заборгованості перед бюджетом.

Учасники програми повинні створити щонайменше одне робоче місце й здійснювати діяльність не менше 3 років. Якщо не виконати зобов’язання перед державою, необхідно буде повернути кошти.