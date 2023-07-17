Войти | Зарегистрироваться
05:28

пятница,
21 июля
Онлайн
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Світ
Повний текст декларації щодо гарантій безпеки для України
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
Країна
Стефанішина: Членство у НАТО – це найдешевша гарантія безпеки для України
.PDF
Контакты | Прес-релізи
Новости Темы Архив
Новости Фінанси Економіка

МЕА очікує, що світовий попит на електроенергію цього року зросте

20.07.2023 / 13:19
Міжнародне енергетичне агентство (МЕА) очікує, що світовий попит на електроенергію зросте трохи менш ніж на 2% цього року.

Про це ідеться у черговому звіті агентства про ринок електроенергії, пише УНН.

"Глобальний попит на електроенергію зросте трохи менше ніж на 2% порівняно з показником у 2,3% у 2022 році. Але якщо припустити, що світові економічні перспективи покращаться, очікується, що зростання попиту знову прискориться у 2024 році, відновившись до 3,3%, згідно з останніми прогнозами МЕА", - ідеться у звіті.

Очікується, що у США, Японії та Європі попит на електроенергію впаде у 2023 році. Зокрема, очікується, що споживання електроенергії в Європейському Союзі знизиться до рівня, що востаннє спостерігався у 2002 році. Енергоємні галузі в ЄС ще не оговталися від торішнього спаду виробництва, повідомляє агентство.

Згідно зі звітом МЕА, зростання глобального попиту на електроенергію зумовлене електрифікацією, спрямованою на скорочення викидів, що завдають шкоди клімату.

Окрім того, через підвищення температури використовують більше систем кондиціонування повітря, що призводить до збільшення споживання електроенергії.

Це відбувається на додаток до сталого зростання попиту в країнах, що розвиваються.

Згідно з аналізом МЕА, попри зростаючий попит у багатьох регіонах, активне глобальне використання відновлюваних джерел енергії означає, що вони на шляху задоволення всього додаткового зростання світового попиту на електроенергію протягом наступних двох років.

За даними агентства, до 2024 року на відновлювані джерела енергії припадатиме понад третина світового виробництва електроенергії. Залежно від погоди 2024-й може стати першим роком, коли у світі вироблятиметься більше електроенергії з відновлюваних джерел енергії, ніж з вугілля.

У той же час очікується, що обсяг електроенергії, виробленої з викопного палива, скоротиться протягом наступних двох років. Прогнозується, що електроенергії, вироблена з нафти, суттєво поменшає, тоді як виробництво електроенергії на вугіллі дещо знизиться у 2023 і 2024 роках після зростання на 1,7% у 2022 році.

електроенергія, МЕА
Версия для печати Отправить
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Добавить комментарий
ТОП-Взгляда
за день за неделю
Останні новини
20 июля
19 июля
Все новости
Разделы
Условия использования материалов | Политика конфиденциальности | RSS
Взгляд | Интернет-издание © 2012 - 2022, Усі права захищені та охороняються законом.

Идеи оформления, стиль и все содержание газеты Взгляд и ее сайта vz.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vz.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на vz.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя.