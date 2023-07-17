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пєсков: путін братиме участь у саміті БРІКС у форматі відеоконференцзв'язку
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Нібито пригожин збирається зробити з білоруської армії другу армію світу
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У Європарламенті закликали МКС видати ордер на арешт лукашенка
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У росії остаточно ліквідували пвк "вагнера", - ЗМІ
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Галущенко обговорив з представниками Світового банку підтримку української енергетики
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Служба зайнятості: Рішення щодо виділення мікрогрантів на бізнес можуть ухвалюватися довше
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МЕА очікує, що світовий попит на електроенергію цього року зросте
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Лупенко: У червні 2023 року споживчі ціни на продукти харчування зросли на 0,1%
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Голова МВФ: Глобальна економічна активність уповільнюється
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10 способов применения химического источника света при выживании20.06.2023 / 20:19В современных реалиях людям нужно быть готовым к любым ситуациям. Поэтому лучше заранее запастись нужными аксессуарами, которые помогут выжить. Один из таких предметов – это химический источник света (ХИС) https://paramedic.ua/radiation-help/da-budet-svet/. Рассмотрим, что это такое и 10 способов применения ХИС при выживании.Последние новости рубрики
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ТОП-10 самых полезных приложений для iOS08.07.2023 / 14:58Смартфоны стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, и важную роль в этом играют мобильные приложения. Для пользователей iOS существует огромное множество приложений, которые могут сделать их жизнь проще и интереснее. Если вы планируете купить Айфон 14 или любую другую модель из линейки Apple, эта статья будет полезной. Далее мы рассмотрим ТОП-10 самых полезных приложений для iOS.Последние новости рубрики
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