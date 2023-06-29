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Втікач кива заявив, що Буданова "оцифрували" та через монтаж брали інтерв'ю

29.06.2023 / 16:25
Колишній нардеп ілля кива опублікував дивні повідомлення про начальника Головного управління розвідки України Кирило Буданова.

розвідки України Кирило Буданова.

Він написав у Telegram, що Буданова "оцифрували".

"Взяти мертву людину, оцифрувати її та через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити запитання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів. Що б усі вірили: він живий, він здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія", – написав кива.

Буданов
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