Втікач кива заявив, що Буданова "оцифрували" та через монтаж брали інтерв'ю

розвідки України Кирило Буданова.

Він написав у Telegram, що Буданова "оцифрували".

"Взяти мертву людину, оцифрувати її та через монтаж брати у трупа інтерв'ю, на повному серйозі ставити запитання, слухати прогнози і все це на рівні ефірів державних телеканалів. Що б усі вірили: він живий, він здоровий і серйозно сприймали марення, яке несе електронна версія", – написав кива.