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Reuters: Опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні серед американців

29.06.2023 / 13:19
Переважна більшість американців продовжує підтримувати військову допомогу Україні для захисту від повномасштабного вторгнення від росії, вважаючи, що вона засвідчує Китаю та іншим суперникам США бажання захищати їхні та союзницькі інтереси.

Як пише "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos.

Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.

Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% – Республіканської та 57% незалежних.

Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".

Крім того, переважна більшість американців – 67% і 73% відповідно – більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує НАТО.

Як зауважує Reuters, опитування відбулось через кілька днів після того, як керівник приватної військової компанії "вагнер" євгеній пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos охопило 1004 повнолітніх респондентів по всіх США, зокрема 400 демократів і 383 республіканців. Похибка вимірювання становить близько 4% в обидва боки.

Reuters
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