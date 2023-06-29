Reuters: Опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні серед американців

Як пише "Європейська правда", про це свідчить останнє опитування Reuters/Ipsos.

Як зазначає Reuters, свіже опитування зафіксувало "різке зростання" підтримки надання озброєння Україні. У травні його підтримували 46% респондентів, нині ж їхнє число зросло до 65%.

Зокрема за постачання американської зброї в Україні висловлюються 81% прихильників Демократичної партії, 56% – Республіканської та 57% незалежних.

Також, як показало опитування Reuters/Ipsos, 76% американців вважають, що надання допомоги Україні демонструє Китаю та іншим суперникам, що Сполучені Штати мають "волю й здатність захищати наші інтереси, наших союзників і їх самих".

Крім того, переважна більшість американців – 67% і 73% відповідно – більш схильні підтримати на президентських виборах у США наступного року кандидата, який продовжить військову допомогу Україні, а також кандидата, який підтримує НАТО.

Як зауважує Reuters, опитування відбулось через кілька днів після того, як керівник приватної військової компанії "вагнер" євгеній пригожин розпочав, а потім скасував заколот через критику російського військового керівництва.

Онлайн-опитування Reuters/Ipsos охопило 1004 повнолітніх респондентів по всіх США, зокрема 400 демократів і 383 республіканців. Похибка вимірювання становить близько 4% в обидва боки.