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Японія: Будьмо співпрацювати з Україною у наданні допомоги для відбудови після російського вторгнення

24.06.2023 / 13:20
Результати конференції з відновлення України, яка щойно завершилася в Лондоні, засвідчили істотне зростання зацікавленості приватного бізнесу в участі у проєктах повоєнної відбудови України.

Про це, як повідомляє NHK, міністр закордонних справ Японії Йошімаса Хаяші сказав журналістам у Парижі перед відльотом до Токіо після відвідання Великої Британії та Франції, передає Укрінформ.

За словами Хаяші, Японія буде тісно співпрацювати з українським народом у наданні допомоги для відбудови після російського вторгнення.

Міністр також висловлює сподівання, що Японія, як головуюча в G7 країна, цього року очолить міжнародні дискусії щодо якнайшвидшого встановлення миру в Україні.

На конференції в Лондоні Хаяші заявив, що державний і приватний сектори Японії готові запропонувати потужну підтримку Україні в відновленні після розв’язаної Росією війни, застосовуючи досвід своєї країни з відбудови після Другої світової, а також природних катаклізмів, таких як землетрус і цунамі в березні 2011 року.

На конференції з глобального розвитку та фінансів у Парижі Хаяші повідомив про рішення уряду Японії запропонувати допомогу країнам, що розвиваються, відомим як Глобальний Південь, з урахуванням особливостей їхніх фінансових систем, аби запобігти додатковому збільшенню їх боргових зобов’язань.

Японія, Йошімаса Хаяші
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